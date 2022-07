Den US-Konzern Moderna steet kuerz virum Ofschloss vun der Entwécklung vun engem neie Vaccin, deen un den Omikron ugepasst gouf.

Den Impfstoff kéint schonn am August prett sinn, sou den Däitschlandchef Gerald Wiegand géintiwwer der ""Wirtschaftswoche". De weideren Zäitplang géif vun den Zouloossungsagencen ofhänken.

Mat der EU-Kommissioun an e puer Staaten hätt Moderna scho Kontrakter ofgeschloss, déi et erméiglecht hunn, vum Corona-Standardimpfstoff op een ugepasste Vaccin ëmzeklammen. Moderna no hëlleft de Booster géint d'Omikron-Varianten BA.4 a BA.5.

Den neisten Etüden no géif dëse Vaccin ee Mount no der Impfung d'Zuel vun den neutraliséierenden Antikierper ëm dat Sechsfacht géintiwwer de Wäerter vu virum Booster erhéicht. D'Mainzer Firma Biontech hat och een un den Omikron ugepassten Impfstoff an den nächste Méint an Aussicht gestallt.