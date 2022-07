Dëse steet am Verdacht zwee Männer op oppener Strooss an der Géigend vun der süditalienescher Stad Bari erschoss ze hunn.

Italienesch Autoritéite reprochéieren dem 38 Joer ale Mafiosi, deen am Joer 2019 an d'Saarland geplënnert ass, en zweefache Mord, eng Affiliatioun zu enger krimineller Organisatioun souwéi d'Droe vun illegale Schosswaffen. D'Morde sollen iwwerdeems am Januar 2012 an der Stad Grumo Appula gewiescht sinn. D'Hannergrënn fir dës Dot sollen am Drogemilieu leien.

De Mann, deen en Dënschdeg festgeholl gouf, soll nach an deenen nächste Méint un d'italienesch Autoritéiten ausgeliwwert ginn.