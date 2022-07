E 35 Joer ale Mann gouf wéinst Haass-Kommentaren iwwert de Mord un den zwee Policebeamte bei Kusel vum Parquet gesicht.

E Beamten, deen net am Asaz war, hat de presuméierten Täter an der Stad gesinn, wourop seng Aarbechtskolleegen de Mann festhuele konnten. Wou de Mann bis um Police-Büro ukomm war, huet hie sech iwwert Péng an der Broscht-Géigend beschwéiert an huet verlaangt, datt hie medezinesch versuergt misst ginn. Allerdéngs konnten am Spidol keng Krankheetssymptomer ausgemaach ginn, soudatt de Mann huet missen op de Police-Büro goen. Ënnerwee dohin huet de Mann de Beamte gedreet, jiddwerengem ze soen, datt hie vun der Police mësshandelt gi wier.

D'Police préift elo ob een de Mann wéinst sengen Aussoe kéint ukloen an ob eng Plainte méiglech wier. De Mann hat am Internet dozou opgeruff, datt ee weider op Police-Beamte schéisse soll, an de presuméierten Täter fir hir Dot felicitéiert.