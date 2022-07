Infektiounskrankheete wéi de Coronavirus oder rezent och d'Afepouken hunn aner Viren an den Hannergrond gedréckt.

HIV an Aids ass, 40 Joer no der Decouverte vun der deemools mysteriéiser Krankheet, well laang net méi sou mediatiséiert. D'Lutte géint Aids huet, ënnert anerem covidbedéngt, nogelooss.

An dat no zwee Joer Pandemiepaus. Déi Pandemie huet déi lescht Joren d'Lutte géint den HIV-Virus definitiv iwwerlagert. Zu Montreal komme bis en Dënschdeg Experten, Wëssenschaftler, Medezinner a Betraffener op d'mannst deelweis nees physesch fir déi gréisst wëssenschaftlech Konferenz zum Thema Aids bäieneen. An d'Experten schwätzen eng kloer Sprooch. HIV ass an der Lescht e bëssche vergiess ginn. Wéinst Corona waren d'HIV-Tester an d'Berodunge réckleefeg. Derbäi kënnt, datt och vill Fuerscher sech déi lescht Joren sou op Covid hu misse fokusséieren, datt keng Ressourcë méi fir HIV do waren.

Engem rezente Rapport vum Uno-Programm fir d'Lutte géint Aids no ass d'Zuel vun den Neiinfekiounen zwar weltwäit zréckgaang. A verschiddene Géigende goufen awer nees méi Fäll gemellt. Ënnert anerem an Osteuropa, Deeler vun Asien, Latäinamerika, dem Noen Osten an Nordafrika. De Fortschrëtt vun zwee Joerzéngten wier an Zäit vun nëmmen zwee Joer gestoppt ginn, gëtt de Chef vun der Entwécklungsorganisatioun One Tom Hart op den Noriichtenagencen zitéiert.

Medezinner no géif et grousse Bedarf sech nees auszetauschen an iwwer konkret Strategien an der Lutte géint HIV an Zäiten vu Pandemie a Krich ze diskutéieren. Eigentlech hätt een nämlech all Outillen an der Hand, fir den HIV-Virus ee fir allemol auszerotten. Nieft antiretroviralen Therapien och effikass Preventiounsmesuren a Form vu Pëllen a Sprëtzen. D'Potential vun der effikasser HIV-Préexpositiounsprophylaxe bei Persounen déi HIV-negativ sinn, géif awer net genuch ausgeschöpft. Notamment bei Heterosexuellen, bei deenen d'Infektiounen déi lescht Joren éischter no uewe weisen. An et gëtt natierlech nach ëmmer de klassesche Schutz duerch Kondomer. Dëst Contraceptiounsmëttel géif awer ëmmer manner benotzt, hat d'Presidentin vum Planning familial Ainhoa Achutegi bedauert. Duerfir ass de Planning elo am gaangen, fir eng nei Campagne ze preparéieren. Zejoert hu sech bis den 1. Dezember 32 Persounen zu Lëtzebuerg mat HIV ugestach.