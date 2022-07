Mat engem neie Gesetz soll de fräie Verkaf vu Stuermgewierer verbuede ginn. D'Verkafsverbuet kéint awer duerch d'Republikaner scheiteren.

Dat amerikanescht Representantenhaus huet no enge sëllegen déidleche Massaker an den USA fir e Gesetz gestëmmt, mat dem hallefautomatesch Waffen, sougenannte Stuermgewierer, sollen verbuede ginn. Viraussiichtlech wäert dëst Gesetz awer am Senat duerch d'Republikaner scheiteren. Do hunn d'Demokraten nämlech keng Majoritéit.

Hallefautomatesch Waffe waren tëscht 1994 an 2004 schonn eemol an den USA verbueden. Duerno gouf et awer keng Majoritéit méi, fir dëst Verbuet ze verlängeren an zanterhier kënnt et ëmmer nees zu grujelegen Attentater.