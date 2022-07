Déi mexikanesch Nationalgarde an d'Marinn hunn am Bundesstaat Veracruz no Migrante gesicht, wéi si op eng Camionsremorque gestouss si mat 94 Leit u Bord.

Am Oste vu Mexiko hu sech iwwer 90 Flüchtlinge konnten aus engem Camion befreien, an deem si stoe gelooss goufen, nodeems de Chauffeur gemierkt hat, dass Kontrolle géinge gemaach ginn. Verschiddener wieren duerch de Mangel u Sauerstoff scho bewosstlos gewiescht. Se waren derbäi z'erstécken, sou mellen et d'Rettungsdéngschter op der Plaz. Déi meescht koumen aus Guatemala, Honduras an El Salvador.