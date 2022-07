E Mann aus Brasilien kritt zur Laascht geluecht, seng Fra a seng eege Kanner wéi Gefaangener am Haus behandelt ze hunn.

No engem anonymmen Hiweis huet d'Police de Mann am Staddeel Guaratiba, am Weste vu Rio de Janeiro, festgeholl an d'Famill befreit. Béid Bouwe wieren "ugestréckt, knaschteg an ënnererniert" gewiescht. Medieberichter no solle si 19 an 22 Joer al sinn. Op Biller, déi brasilianesch Medie verëffentlecht hunn, gesi si allerdéngs aus wéi Kanner oder Jugendlecher. Si allebéid an hir Mamm goufen dehydratéiert an auserhéngert an d'Spidol bruecht. Heiansdo hätte si dräi Deeg laang näischt z'iesse kritt, mellt d'Noriichteportal "G1". Ausserdeem wiere si stänneg kierperlecher a psychologescher Gewalt ausgesat gewiescht.

De Mann, mat deem si zanter 23 Joer laang zesummen ass, huet si net schaffe gelooss an de Jonge verbueden, an d'Schoul ze goen, sou d'Mamm. "Du muss bis zum Enn bei mir bleiwen, du wäerts just dout hei erauskommen", soll hie senger Fra gesot hunn.

Eng Awunnerin aus Guaratiba huet dem Noriichteportal "G1" erzielt, d'Mamm wier sou schwaach gewiescht, dass si mol net hätt schwätze kënnen. "Mir hunn den Zoustand gesinn, an deem béid Kanner erauskomm sinn, an ech mengen, si hätten net nach eng weider Woch iwwerlieft".

Leit aus der Ëmgéigend hätten d'Autoritéiten eegenen Aussoen no scho virun zwee Joer alarméiert, ma et wier elo eréischt handelt ginn.

De Mann muss sech elo, sou mellt et "G1", wéinst Entféierung, Folter a Mësshandlung veräntwerten.