De Mann wier schonn e puer Mol als Tourist an den Iran gereest a stoung ënner Observatioun. Bei senger Ausrees gouf hie festgeholl.

E schwedesche Staatsbierger ass am Iran vum Geheimdéngscht festgeholl, dat huet déi staatlech iranesch Noriichtenagence Irna e Samschdeg gemellt. D'Persoun, déi ewell e puer Mol als Tourist an den Iran agereest war an ënner Observatioun stoung, wier wéinst Reproche vu Spionage festgeholl ginn, wéi se ausreese wollt. Méi Detailer iwwert de schwedesche Bierger a seng Arrestatioun sinn net bekannt.

D'Relatiounen tëschent deenen zwee 2 Staaten hate sech rezent verschlechtert. Virun 10 Deeg hat Teheran säin Ambassadeur vu Stockholm zréckgeruff. Dat, well en Iraner wéinst Participatioun un der Massenhiriichtung vu politesche Prisonéier 1988 vun engem schwedesche Geriicht zu liewenslaangem Prisong verurteelt gouf. Am Iran op där anerer Säit riskéiert den Ament en iranesch-schwedesche Staatsbierger wéinst Spionage-Reprochen d'Doudesstrof.