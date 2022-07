An der irakescher Haaptstad Bagdad hunn Demonstranten op en Neits d'Parlament gestiermt.

Trotz Tréinegas ass et de Sécherheetsbeamten net gelongen, d'Leit zréckzehalen. E Mëttwoch eréischt war et Supporter vum schiiteschem Geeschtlechem Muktada al-Sadr gelongen, an d'Parlament eranzekommen. Si protestéieren ënnert anerem géint d'Nominatioun vum neie Premierminister Mohammed Schia al-Sudani. Zanter de Parlamentswalen am Oktober 2021 gëtt et e Muechtkampf am Irak. Dem Al-Sadr seng Lëscht krut zwar déi meeschte Sëtz an huet probéiert, eng Regierung op d'Been ze stellen. Viru Kuerzem huet d'Partei sech awer aus dem Parlament zréckgezunn. Observateuren no eng Strategie, fir Drock op déi aner Parteien ze maachen.