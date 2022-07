China huet fir e Samschdeg e Militärmanöver an der Géigend vun Taiwan ugekënnegt, méiglecherweis als Warnung géigeniwwer den USA.

Tëschent 9 Auer Moies an 21 Auer Owes gouf en Deel vum Mier tëschent dem chineseschem Festland an der Inselrepublik Taiwan dofir gespaart, et sollt och schaarf Munitioun an den Asaz kommen.

D'Tensiounen tëschent Peking a Washington waren an de leschten Deeg geklommen, well d'Presidentin vum Representantenhaus Nancy Pelosi eventuell an den Taiwan reese sollt, wat déi concernéiert selwer awer net confirméiert huet. An engem Telefonsgespréich en Donneschdeg hat de chinesesche Staatschef Xi Jinping säin Homolog Joe Biden an deem Kontext gewarnt.