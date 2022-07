Zanter Mäerz waren iwwer 190.000 Mënsche gezwongen, aus de Gebitter Rutshuru an Nyiragongo ze flüchten.

Duerch Kämpf am Oste vun der Demokratescher Republik Kongo hunn zanter Mäerz dausende Kanner an hir Familljen hir Heemecht missen verloossen. Dat huet d'Kannerhëllefswierk vun de Vereenten Natiounen, d'Unicef, elo matgedeelt. 190.000 Mënsche waren scho gezwongen, hir Dierfen ze verloossen. Dës Leit bräichten elo onbedéngt Iessen, medezinesch Versuergung, proppert Waasser a sanitär Infrastrukturen. Déi humanitär Hëllef géing allerdéngs just ganz lues ukommen, wärend d'Demande ëmmer weider an d'Luucht geet.

Am Nordkivu ginn et uerg Kämpf tëscht Regierungstruppen an der Tutsi-Rebellenorganisatioun M23. D'Regierung beschëllegt iwwerdeems d'Nopeschland Ruanda, d'Rebellen z'ënnerstëtzten. Am Ruanda weist een dës Reprochen allerdéngs zeréck.