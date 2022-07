Ëmmer nees versicht de brasilianesche President, de Walsystem z'ënnergruewen. Dofir hunn elo eng hallef Millioun Mënschen eng Petitioun ënnerschriwwen.

Zil vun dëser Petitioun ass d'Verdeedegung vun der Demokratie an dat zwee Méint virun der Presidentschaftswal. Initiéiert gouf se vu Membere vun der juristescher Fakultéit vun der Universitéit São Paulo. Och wichteg Perséinlechkeeten a Gruppéierunge wéi e fréiere Riichter vum Ieweschte Geriichtshaff, souwéi d'Federatioun vun de Banken an d'Federatioun vun der Industrie vu São Paulo hunn ënnerschriwwen.

"Mir erliewen e Moment vu grousser Gefor fir déi normal Demokratie, e Risiko fir d'Institutioune vun der Republik an Uspillungen, d'Walresultater net ze respektéieren", heescht et vum Petitionär. Stand 30. Juli koumen eng 546.000 Ënnerschrëften zesummen.

De President Jair Bolsonaro gëtt an der Petitioun net explizitt erwäänt, ma hie verbreet zanter Méint Behaaptungen, dass d'Wale kéinte manipuléiert ginn, zum Beispill duerch d'Walmaschinnen, ouni awer Beweiser dofir ze ginn. Experten no wéilt de President domadder eng Grondlag schafen, falls hie géing verléieren, fir d'Legitimitéit vun de Walen a Fro ze stellen. Ganz änlech wéi och schonn den Donald Trump et gemaach hat.