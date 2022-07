Den Tournage vun engem Museksvideo ass fir eng Filmcrew als Albdram op en Enn gaangen. Aacht Frae goufe vergewaltegt.

En Donneschdeg haten arméiert Täter en Tournage vun engem Museksvideo an enger Minn gestiermt an eng 22-Mann-Filmcrew iwwerfall. Aacht Fraen, alleguerte Modelen am Alter vun 19 bis 35 Joer, goufe vergewaltegt. D'Täter hunn donieft nach Portmonnien, Handyen a Bijoue vun den Affer geklaut.

Zwee presuméiert Täter goufen op der Flucht vun der Police erschoss, 82 Verdächteger goufe festgeholl. Den Ament lafen Ermëttlungen an 32 Vergewaltegungsfäll. Wéi de Policeminister Bheki Cele matdeelt, wiere verschidde Frae vu bis zu 10 Männer vergewaltegt ginn. De Virfall ass an der Uertschaft Krugersdorp geschitt, net wäit ewech vu Johannesburg.

Weider huet et vun der Police geheescht, dass et sou ausgesäit, "wéi wann et sech (bei den Täter) ëm Auslänner handelt", sou den Cele. Et wieren "am Weesentlechen zamas zamas", e Begrëff fir illegal Minnenaarbechter a Südafrika.

Et wier eng "grausam" Dot, huet de President Cyril Ramaphosa ënnerstrach. De Gesondheetsminister Aaron Motsoaledi ass wärend engem Interview mat der Press an Tréinen ausgebrach.

Sexuell Iwwergrëff stellen e grousse Problem a Südafrika duer. Am Duerchschnëtt gëtt all 12 Minutten eng Plainte bei der Police wéinst Vergewaltegung eragereecht. Aus de Statistike vun der Police geet ervir, dass tëscht Januar a Mäerz 2022 am Ganzen 10.818 Mënschen a Südafrika vergewaltegt goufen. D'Donkelziffer dierft däitlech méi héich ausfalen, well déi meescht Fäll der Police net gemellt ginn.