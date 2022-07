De FDP-Chef an aktuellen däitsche Finanzminister Lindner hat en engem Interview gesot, datt d'AKWen op d'mannst bis 2024 missten a Betrib gehale ginn.

"Dat wat de Christian Lindner do wëll ass näischt anescht, wéi en Nees-Eraklammen an d'Atomkraaft an dat wäert et mat eis net ginn" esou reagéiert d'Co-Cheffin vun die Grünen an Däitschland Ricarda Lang op Aussoe vum FDP-Chef.

De Finanzminister Lindner hat an an der Bild am Sonntag gesot, datt d'Atomkraaftwierker bis op d'mannst 2024 missten um Netz bleiwen, fir genuch Stroum-Kapazitéiten ze hunn an net méi musse Stroum aus Gas ze gewannen.

Eigentlech wollt Däitschland bis Dezember ophalen, Atomenergie hierzestellen, wat awer aktuell vun FDP a CDU/CSU kontestéiert gëtt. Déi gréng Co-Cheffin Lang huet sech am ZDF-Summerinterview iwwert eng onseriö Debatt beklot. D'Gaskraaftwierker géinge just zu engem ganz klengen Deel fir Stroumproduktioun genotzt ginn an deemno och just marginal vun Atomkraaftwierker ersat ginn. De Problem wier beim Hëtzen, net beim Stroum.