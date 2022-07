De Ramos war vun 1992 bis 1998 un der Spëtzt vum Land. Hien ass, esou seng Famill, e Sonndeg am Alter vu 94 Joer gestuerwen.

Ënnert der Regierung vum Ramos hunn d'Awunner vun de Philippinnen eng Phas vu Fridden a wirtschaftlechem Wuesstem erlieft. Hie war ee vun de beléiftste Staatscheffen am südostasiatesche Land, wat soss vun Onroue geplot war. Obwuel hei Protestant war an déi kathoulesch Kierch, déi vill Afloss am Land huet, sech senger Wiel widdersat hat, koum hien un d'Muecht. Ënner anerem hat hie Campagne fir Contraceptive gemaach, fir de rasante Wuesstem vun der Populatioun an de Grëff ze kréien.

De Fidel Ramos war viru senger politescher Karriär Beruffszaldot an en héichrangegen Offizéier ënnert dem Diktator Ferdinand Marcos, deen dausende vu Leit ëmbréngen oder ouni Grond verhafte gelooss huet.

Den aktuelle President a Bouf vum fréieren Diktator Ferdinand Marcos Junior huet der Famill vum Ramos säi Bäileet ausgeschwat a gesot, datt d'Ierwe vum Ramos senger Presidentschaft "éiweg an den Häerze vun eiser dankbarer Natioun" géif weiderliewen.

Och d'Vertriedung vun der EU op de Philippinnen huet e Kondolenzschreiwes publizéiert, andeem de Ramos als "engagéierte Staatsmann" an eng "Sail vun der Demokratie" bezeechent gëtt.