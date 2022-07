E Sonndeg gouf et an der franséischer Stad net wäit vun der Lëtzebuerger Grenz ewech e Familljendrama.

An der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg koum et zu Metz zu engem uerge Familljendrama. E jonke Mann vu 24 Joer, dee scho wéinst Schizophrenie a Behandlung ass, huet säi 57 Joer ale Papp mat engem Messer ëmbruecht. Dem jonke Mann seng Bridder konnten hien dono iwwerwältegen a festsetzen, mellt d'Police. Wéi et vun de Pompjeeën heescht, huet de psychesch kranke Mann och seng fënnef Bridder a seng Schwester mam Messer blesséiert. Si koumen an d'Spidol, de Mann gouf festgeholl.

