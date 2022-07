Et wier e seriöen Incident deen Doudesaffer a seriö Blessure verursaacht huet, heescht et an engem Schreiwes.

Am Oste vun der Demokratescher Republik Kongo, un der Grenz mat Uganda, sinn zwee Mënschen ëm d'Liewe komm a weider Persoune blesséiert ginn, nodeems UNO-Blohelmer ugefaangen hu mat schéissen. Dat huet d'UNO e Sonndeg bekannt gemaach. Wärend dem Tëschefall hätten Zaldote vun der UNO-Missioun an der Demokratescher Republik Kongo, déi no engem Congé zréck op hire Poste komm sinn, aus bis ewell ongekläerte Grënn ugefaange mat schéissen a sech mat Gewalt Accès verschaaft. Et wier e seriöen Incident, deen Doudesaffer a seriö Blessure verursaacht huet, heescht et an engem Schreiwes.

Wéinst dësem irresponsabele Verhale wieren d'Auteure vun der Schéisserei festgeholl ginn, bis een der Saach konnt an Zesummenaarbecht mat de kongoleseschen Autoritéiten op de Fong goen.

Déi lescht Woch goufen et eng Rei bluddeg Manifestatiounen am Oste vun der Demokratescher Republik Kongo bei deene gefuerdert gouf, datt d'Vereenten Natioune sech zréckzéien. Dobäi sinn 19 Persounen ëm d'Liewe komm, dorënner 3 Blohelmer. D'Manifestanten hunn de Blohelmer reprochéiert, ineffikass an der Lutte géint arméiert Gruppen ze sinn, déi d'Regioun an de Chaos gestierzt hunn. Den Ament sinn 14.000 UNO-Blohelmer am Land.