D'Feier am Südoste vu Frankräich huet bis ewell schonn eng 350 Hektar zerstéiert. Véier Pompjeeë goufe bei de Läschaarbechte verwonnt.

An der Géigend vu Marseille konnt zwar e Sonndeg den Owend e Feier ënner Kontroll bruecht ginn. Um Méindeg gi sech an dëser Géigend awer erëm bis zu 39 Grad erwaart.

E gréissere Bëschbrand ass och am Norden vu Lissabon ausgebrach. Am Ganze waren bei de sëllege Bränn am Norden an am Zentrum vu Portugal eng 1.000 Pompjeeën am Asaz. An dëser Regioun soll d'Temperatur an den nächsten Deeg weiderhi bei bis zu 40 Grad leien.