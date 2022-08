Hannergrond vun der Eskalatioun ass déi nei Virschrëft, dass serbesch Placke mussen op Kosovo-Schëlder ëmgemellt ginn. Et si Schëss gefall.

Donieft musse serbesch Staatsbierger vun dësem 1. August u bei der Arees an de Kosovo een zousätzlecht Dokument derbäi hunn. Eng änlech Reglementatioun gëllt allerdéngs scho fir d'Kosovaren, déi a Serbien wëllen.



E Sonndeg den Owend hunn dofir eng sëllegen Manifestanten d'Grenziwwergäng blockéiert a se hunn dofir missen zougemaach ginn. Donieft wieren och Schëss an Direktioun vun der Police gefall.

An der Stad Mitrovica wieren iwwer 3 Stonnen laang Loftschutzsirenen ze héiere gewiescht an d'Regierung zu Belgrad hat souguer Kampfjets an Direktioun vun der Grenz geschéckt.