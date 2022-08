Dräi Deeg, nodeems d'Beamten d'Läich vun engem 14 Joer jonke Meedchen am hessesche Wetteraukreis fonnt hunn, ass et hinne gelongen, e Mann festzehuelen.

Beim presuméierten Täter handelt et sech ëm en 29 Joer ale Mann, deen däitsche Medien no aus der hessescher Stad Frankfurt kënnt. Nieft Mord gëtt him sexuelle Mëssbrauch un engem Mineur virgeworf. Hie steet ënner Verdacht, d'Meedchen zu Gottheim am Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald a Baden-Württemberg entféiert, hatt 300 Kilometer wäit an Hessen gefouert an do och ëmbruecht ze hunn. D'Läich vum Meedche soll hien dann den 22. Juli am Teufelsee entsuergt hunn. Dës Theorie géifen op d'mannst d'GPS-Donnéeë vum Mann sengem Handy confirméieren.

Den Enquêteuren no solle sech d'Affer an den Täter kannt hunn. Am Spill Fortnite solle si sech eng sëllege Kéiere getraff a matenee gespillt a geschwat hunn. De presuméierten Täter ass iwwerdeems keen Onbekannten. Schonn am Joer 2007 gouf den Täter wéinst engem Sexualdelikt ugeklot. Doropshi gouf hie wéinst engem weidere sexuelle Mëssbrauch a wéinst enger uerger Kierperverletzung an eng speziell Psychiatrie ageliwwert, aus där de Mann 2017 entlooss gouf. Duerno war de Mann nach fënnef Joer ënner Tutelle. Dës Tutelle ass allerdéngs am Januar 2022 ausgelaf, soudatt hie sech vun Ufank dës Joers u fräi beweege konnt.

Déi genee Ëmstänn, wéi d'Meedchen ëm d'Liewen komm ass, sinn nach net gekläert, mä d'Police hofft, geschwë méi genee Detailer liwweren ze kënnen.