D'Klimaanlage ginn erofgedréit an d'Luuchten ausgemaach. Et ginn nei Limitten, op wéi eng Temperaturen dierf gekillt, respektiv gehëtzt ginn.

Déi spuenesch Regierung huet wéinst dem russesche Krich an der Ukrain "dréngend Moossnamen" decidéiert, fir ze spueren an hir Energie méi effizient ze notzen. All ëffentlech Gebaier, mä och Butteker, Kinoen, Supermarchéen, Aarbechtsplazen, Hotellen oder Garen a Fluchhäfen däerfen an Zukunft am Summer op net manner wéi 27 Grad erof killen, am Wanter héchstens op 19 Grad erop.

Dës Mesurë musse spéitstens eng Woch nodeems se publizéiert sinn, ëmgesat ginn a gëlle bis den 1. November 2023. Geschäfter a Betriber, déi automatesch Dieren hunn, mussen déi och zouloossen oder en automatesche System installéiere loossen.

D'Luuchten a Büroen, vun Ausstellungsfënstere vu Butteker a vun Denkmaler mussen owes um 22 Auer ausgoen.