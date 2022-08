Hie war ee vun de meeschtgesichten Terroriste vun der Welt a gouf elo bei enger geziilter Attack dout gemaach.

D'USA hunn de Mann mat enger Dronenattack zu Kabul eliminéiert. Den Asaz wär laang geplangt gewiescht.

De Sawahiri war eng zentral Figur bei der Organisatiounen vun den Attacken 2001 an hat nom Osama bin Laden d’Spëtzt vun der Terrororganisatioun iwwerholl.

Elo wär Gerechtegkeet geschaaft ginn, sot den US-President Joe Biden. Et wär e kloert Signal fir all d'Feinde vun den USA. "Egal wéi laang et dauert, egal wou ee sech verstoppt, d'USA wäerten dech fannen an ausschalten", sou de Biden.

Hie huet dat vum Balcon vum Wäissen Haus aus annoncéiert. Den amerikanesche President ass jo wéinst enger neier Corona-Infektioun erëm an Isolatioun.