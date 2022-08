Et wär déi éischt héich US-Visitt zanter 1997. D'Cheffin vum amerikanesche Representantenhaus Nancy Pelosi gëtt um Dënschdeg am Taiwan erwaart.

China huet scho mol provozéiert a Kampffliger un d'Grenzlinn mat Taiwan geschéckt. D'Situatioun an der Regioun ass ganz ugespaant. China gesäit Taiwan als en Deel vun der Volleksrepublik un. D'Nancy Pelosi ass an Asien ënnerwee. Et ass ongewëss, ob si wierklech op Taipeh kënnt.

China huet mat Konsequenze gedreet. "Mir wäerte gesinn, wat geschitt, wa si sech traut ze kommen", hat de chinesesche Staatschef den amerikanesche President d'lescht Woch um Telefon gewarnt.