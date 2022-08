An enger ganzer Rei vun Operatiounen hunn Dokteren a Brasilien siamesesch Zwillingen, déi um Kapp matenee verbonne waren, mat Succès vunenee getrennt.

"Et war déi schwieregst, komplexst an erausfuerderendst Operatioun a menger Karriär", sot den Neurochirurg Gabriel Mufarrei vum Gehierzentrum IECPN zu Rio de Janeiro e Méindeg no der Trennung vun den 3 Joer alen Zwillingen Arthur a Bernardo Lima. "Am Ufank hat kee gemengt, dass et méiglech ass. Béid ze retten, war en historeschen Duerchbroch."

Déi am Joer 2018 gebuere Gesëschter aus dem nordbrasilianesche Bundesstaat Roraima, déi elo geschwënn hir 4 Joer kréien, ware sougenannte Craniopagus-Zwillingen. Dat bedeit, dass si um Kapp verbonne waren, wat immens seelen ass. Fir si ze trennen, waren am Ganzen 9 Operatiounen néideg. Déi lescht huet 23 Stonne gedauert. D'Team vun Dokteren huet aus bal 100 Leit bestanen. Wat d'Operatioun awer besonnesch schwéier gemaach huet, ass d'Tatsaach, dass d'Zwillinge wichteg Bluttgefäässer am Gehier matenee gedeelt hunn.

© AFP

Fir sech op den Agrëff ze preparéieren, hunn d'Chirurgen och déi virtuell Realitéit genotzt. Mat Scanns vum Gehier hu si eng Aart Kaart vun de Käpp vu béide Kanner erschaaft. Domat hu si d'Operatiounen am Viraus konnten üben. Deen um Projet bedeelegte brittesche Chirurg Noor ul Owase Jeelani huet vu "Weltraum-Technologie" geschwat. "Et ass einfach wonnerbar, et ass groussaarteg, d'Anatomie ze gesinn an d'Operatioun (virtuell) ze maachen, ier d'Kanner iergendengem Risiko ausgesat ginn."

© AFP

No den erfollegräichen Operatioune verëffentlecht Fotoen a Videoe weisen d'Bridder Arthur a Bernardo an engem Bett, wéi si sech schonn nees un den Hänn halen. D'Bouwe musse sech nach vun den Agrëff erhuelen an och an Zukunft wäerten nach Operatiounen néideg sinn. Zum Beispill huet de Bernardo motoresch Defiziter an der rietser Kierperhallschent.

"Et wäert seng Zäit brauchen, bis mir do sinn, wou mer se wëllen hunn", sou de Chirurg Gabriel Mufarrei, "awer ech gleewen u si".