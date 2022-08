Bei engem Feier wärend enger Danzvirstellung op engem Camping zu Barcarès a Südfrankräich si 4 Mënsche verwonnt ginn. De Brand war op der Bün ausgebrach.

Déi Blesséiert haten deels schwéier Verbrennungen, wéi d'Pompjeeën aus dem Département Pyrénées-Orientales matgedeelt hunn. D'Feier war e Méindeg géint 23 Auer duerch eng Fakel op der Bün ausgeléist ginn, op där grad eng Danzgrupp hiren Optrëtt hat.

D'Flame hu vun er Bün op eng Hütt iwwergegraff, an där Pyrotechnik gelagert war. D'Feier war réischt en Dënschdeg am fréie Moien ënner Kontroll. 500 vu de ronn 800 Cliente vum Camping goufen a Sécherheet bruecht. So konnte spéider nees zeréck.