An der Nuecht op en Dënschdeg gouf et géint 2.30 Auer en Äerdbiewe vu 5.0 op Island. D'Biewe war ënnert anerem och an der Haaptstad Reykjavik ze spieren.

Ursaach fir d'Biewe wiere Magmastréim ënnert der Äerd. Zanter dem Weekend ginn et ëmmer nees kleng Biewen, woubäi der direkt 5 an der Nuecht op en Dënschdeg eng Stäerkt vun iwwer 4.0 haten.