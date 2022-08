En Dënschdeg de Moien hu Spezialunitéite vun der Police den Erasmus-Park groussflächeg gespaart, fir sécher hirer Aarbecht kënnen nozegoen.

E Fëscher, dee mat enger magnéitescher Aangel no Mënz an no anere Wäertsaachen an der Erasmusgracht gefëscht huet, dierft en Dënschdeg net schlecht gestaunt hunn, wou hie Schosswaffen an eng Handgranat aus dem Waasser gefëscht huet. Seng Decouverte huet hie bei der Police gemellt, déi den Nopesch-Park souwéi d'Gracht direkt vu Spezialunitéiten ofspäre gelooss huet. Weider géif elo an der Gracht no weiderer Munitioun an no weidere Waffe gesicht ginn. D'Beamte sinn der Meenung, datt een nach weider interessant Saachen aus dem Waasser zéie wäert.