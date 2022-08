Iwwerschwemmungen a Stierm sinn an den éischte 6 Méint vun dësem Joer responsabel fir Schied an Héicht vu ronn 70 Milliarden Euro.

Dat huet déi Schwäizer Assurance Swiss Re en Dënschdeg matgedeelt. Fir gutt d'Hallschent dovun hunn d'Assuréë selwer missen opkommen. Déi gréisste Schied wieren duerch eng Rei Stierm am Wanter an Europa, massiv Iwwerschwemmungen an Australien an a Südafrika, genee wéi duerch sëllegen Donnerwieder an den USA an an Europa entstanen. Déi weltwäit deiersten Naturkatastroph an dësem Joer war, an den Ae vun den Assurancen, d'Héichwaasser an Australien.