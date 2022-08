Bannent nëmmen engem Dag si bal 700 Migranten op klenge Booter iwwert d'Manche a Groussbritannien ukomm.

Dat wier Dagesrekord an dësem Joer, esou de brittesche Verdeedegungsministère. Alles an allem hunn zanter dem Ufank vum Joer knapp 17.100 Mënschen de Wee vu Frankräich an England gemaach. Zejoert waren et ëm déi selwecht Zäit nach 9.500.

Well zanter dem Brexit déi regulär Entréespunkte a Groussbritannien méi streng kontrolléiert ginn, hunn d'Tentativë per Boot an d'Land eranzekommen, zougeholl. Dobäi war eent vun de Versprieche vun der konservativer Regierung, dass een duerch de Brexit d'Kontroll doriwwer, wien an d'Land dierf erakommen zeréckkritt.

Flüchtlinge vu verschiddenen Nationalitéiten, déi a Groussbritannien hir Demande op Asyl wëlle maachen, sollen iwwerdeems an Zukunft a Ruanda ausgeflu ginn.