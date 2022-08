Déi dänesch Firma Maersk, déi gréisst Frachtschëff-Firma op der Welt, huet hire Benefice am 2. Trimester dëst Joer op 31 Milliarden $ eropgesschrauft.

Maersk erwaart sech fir dëst Joer e Profit vu 37 Milliarden Euro – viru Steieren, Interêten, Depreciatiounen an Amortissementer. D’lescht Joer waren et 24 Milliarden.

D’Hausse vum Profit wier dorobber zeréckzeféieren, datt d’Liwwer-Enkpäss och méi laang wäerten unhalen ewéi erwaart. Duerch dës Enkpäss sinn d’Tariffer fir Cargo um Mier an d’Luucht gaangen. D’Liwwer-Enkpäss sinn haaptsächlech duerch d’Covid-Pandemie verursaacht, well d’Demande no der Pandemie séier staark geklommen ass, iwwerdeems d’Produktioun, a China zum Beispill, deels hänke bliwwen ass.

Elo, wou d’Produktioun relancéiert gouf, sinn Stocken ("inventories") deels iwwerfëllt, wat dann elo ëmgedréint d’Demande nees erofdréckt. Dat géing Observateuren no deels erklären, firwat d’US-Ekonomie déi lescht Méint geschrumpft ass.