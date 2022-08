Si komme gréisstendeels aus der Tierkei. Bis Mëtt August sollen et eng 250 sinn, déi zu München, Nürnberg a Frankfurt dem Buedempersonal hëllefen.

Et feelt jo Personal an et gëtt Chaos a laang Waardeschlaangen op de Fluchhäfen.

Aktuell ginn et och Kollektivvertragsverhandlunge bei der Lufthansa fir d’Buedempersonal. Déi ginn dëse Mëttwoch an déi 3. Ronn. An d’Hoffnung ass do, datt en Accord d’Situatioun verbesseren a berouege géif.