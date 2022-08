Déi héich Pëtrolspräisser loossen d’Benefisser bei den Energiekonzerner explodéieren.

Tëscht Abrëll a Juni wier den Netto-Gewënn op 8,45 Milliarden US-Dollar geklommen. Dat ass dräi Mol sou vill wéi am selwechten Zäitraum d’lescht Joer.

Dat staarkt Resultat vu BP reit sech an an dat vun der Konkurrenz wéi ExxonMobil oder TotalEnergies. D’Energiekonzerner verdéngen enorm mam Krich an der Ukrain a mat den héije Präisser.