Deemno géif weider eng Maskeflicht an den Zich, de Fligeren an an de Spideeler gëllen.

Ausserdeem misst een negativ getest sinn, fir an eng Klinik eranzegoen, wann déi lescht Impfung oder Infektioun méi laang wéi 3 Méint hier ass. All aner Mesurë kënnen da vun den eenzele Länner decidéiert ginn. Dozou gehéieren ënnert anerem eng Maskeflicht am ëffentlechen Transport oder a Schoule vum 5. Schouljoer un. Sollt d'Zuel vun Nei-Infektiounen erëm héich sinn, kënnen déi regional Verantwortlech d'Zuel vu Visiteure bei groussen Evenementer limitéieren. An de Beräicher Sport, Kultur a Gastronomie par konter muss ee mat engem negativen Test oder enger aktueller Impfung och weider Accès behalen. Dat neit Gesetz soll vum 1. Oktober u gëllen, wann déi aktuell Reegelen auslafen.