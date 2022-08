En Donneschdeg de Moien ass et zu enger grousser Explosioun op engem Police-Site an engem Berliner Bësch koum. 4 Bränn konnte bis ewell lokaliséiert ginn.

Déi ganz Regioun gouf groussflächeg ofgespaart, well de Risk bestoe géif, datt et nach zu weideren Explosioune kéint kommen, well d'Police Munitioun um Site gelagert huet. Dowéinst sinn d'Läschaarbechten och quokeleg. 120 Pompjeeë sinn am Asaz a probéieren, d'Bränn esou schnell wéi méiglech ze läschen. Am Ganze si bis ewell 1,5 Hektar Bësch dem Feier zum Affer gefall.

De Groussasaz huet allerdéngs och Auswierkungen op de Verkéier souwéi op den ëffentlechen Transport. De ganzen Zuchverkéier vu Berlin an dës Géigend gouf gespaart. Doriwwer eraus gouf och déi bekannten däitsch Autobunn d'Avus gespaart souwéi och aner Stroossen, déi an der Géigend vum Police-Site leien. Wunngéigende sollen allerdéngs net a Gefor sinn an et gouf och nach keen opgefuerdert, säin Haus ze verloossen.