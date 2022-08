De Weltraumschrott, dee ronn fënnef Autosstonne südwestlech vu Sydney fonnt gouf, soll wuel schonn den 9. Juli op d'Äerd erofgefall sinn.

Dem Astrophysiker Brad Tucker no, dee de Weltraumschrott ënnersicht huet, handelt et sech beim Stéck ëm en Deel vun der Rakéit, déi bei der éischter Missioun vu SpaceX am Optrag vun der Nasa fortgeschéckt gouf. D'Stéck soll wuel vun der "Crew-1-Kapsel", nodeems d'Unitéit an d'Äerdatmosphär erakomm ass, ofgestouss gi sinn.