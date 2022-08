Dës Erhéijung ëm 0,5 Punkte wier déi Héchsten zënter 1995. Och ëm d'brittesch Wirtschaft géif et den Experten no net gutt stoen.

A Groussbritannien geet een dovunner aus, datt d'Wirtschaftskraaft vum Vereenegte Kinnekräich bis Enn 2023 zréckgoe wäert. Déi brittesch Wirtschaft soll am Joer 2023 ëm 1,5 Prozent zréckgoen an am Joer 2024 ëm 0,25 Prozent. Weider läit den Inflatiounstaux a Groussbritannien bei 9,4 Prozent, wat den héchsten Taux zënter 40 Joer ass. Dës negativ Wirtschaftsentwécklung géif virun allem mat der Ofhängegkeet vum russesche Gas a Pëtrol zesummenhänken.