All Joer stierwen an den USA iwwer 40 Mënschen, nodeems se vum Blëtz getraff goufen an e puer honnert gi blesséiert.

Matten zu Washington direkt beim Wäissen Haus huet de Blëtz en Donneschdeg ageschloen. Véier Persounen, zwou Fraen an zwee Männer, goufe liewensgeféierlech blesséiert. Si waren am ëffentleche Park direkt nieft dem Wäissen Haus. De Blëtz huet d'Mënschen no bei engem Bam getraff.