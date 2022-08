An Däitschland hu sech d'Lufthansa an d'Gewerkschaft ver.di op eng Lounerhéijung fir déi ronn 20.000 Leit vum Buedempersonal gëeenegt.

Domat si fir de Moment mol weider Streikaktioune vum Dësch. D'Leit kréien elo direkt 200 Euro bäi an der Pai. Dat nächst Joer nach emol 2,5 Prozent am Januar an am Juli 3,5 Prozent.

Déi lescht Woch hat d'Buedempersonal jo nach gestreikt. Iwwer 1.000 Flich hu misse gestrach ginn. Dat huet d'Lufthansa 35 Milliounen Euro kascht.