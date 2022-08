En Donneschdeg gouf den 59 Joer alen SPD-Politiker positiv op de Coronavirus getest. Dat huet säi Ministère e Freideg de Moie matgedeelt.

Et géing him gutt goen an hien hätt just liicht Symptomer, géif senger Aarbecht dowéinst aus dem Homeoffice eraus weider nogoen. Wéi et weider vum Ministère heescht, wier de Lauterbach véier Mol geimpft.

"Dëst weist, datt déi héichustiechend Omikron-Variant eng Infektioun net ausschléisst, och wann een ganz Virsiichteg ass," esou den däitsche Gesondheetsministère weider.

De Karl Lauterbach warnt d'Populatioun an Däitschland jo ëmmer nees virun dem Coronavirus an weideren, méiglecherweis méi ustiechende Varianten, déi nach kéinte kommen.