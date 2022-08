A Frankräich huet d’Regierung d'interministeriell Krisen-Cellule aktivéiert, wéinst enger aussergewéinlecher Dréchent.

Eng Rei Regiounen wieren an enger "histrorescher Situatioun". D’Premierministesch Elisabeth Borne huet follgend Deklaratioun erausginn: "Dës Dréchent ass déi schlëmmst, déi hei am Land jee opgezeechent gouf. An d’Situatioun kéint weider 15 Deeg daueren, respektiv nach méi beonrouegend ginn."

Déi mëttlerweil drëtt Canicule huet Frankräich am Grëff. Dës wäert souguer nach méi hefteg ausfalen, wéi am Juli. Virun allem sinn déi Regioune betraff, déi souwisou scho wéinst der Hëtzt ze kämpfen hunn. Dëst huet massiv Auswierkungen op d'Landwirtschaft an de Schëffsverkéier op Flëss.