2021 goufen 2.100 Milliarden US-Dollar an d'Militär gestach. Dat mellt d'Agence France Presse.

D'Militärausgabe si weltwäit d'lescht Joer par rapport zu 2020 ëm 0,7% an d'Luucht gaangen. Am Ganze wiere 2.100 Milliarden US-Dollar an d'Militär gestach ginn an dat virum Krich an der Ukrain. D'USA louchen 2021 natierlech nach ëmmer op éischter Plaz mat 801 Milliarden u Militärausgaben, also méi ewéi déi 10 Natiounen, déi hannendru kommen. Dat ass op zweeter Plaz China mat 293 Milliarden an op drëtter Plaz Indien mat 76,6 Milliarden. D'Plazen hannendrun hu Groussbritannien, Russland, Frankräich an Däitschland. Bei eisen däitsche Nopere sinn d'Militärausgaben d'lescht Joer zwar zeréckgaangen, mä wéinst der russescher Invasioun vun der Ukrain huet Däitschland jo schonn ugekënnegt, datt nees opgerüst wäert ginn.