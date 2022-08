Nodeems Russland ugekënnegt hat, aus der ISS auszetrieden, gouf e Freideg déi nei Ekipp virgestallt, déi Enn September an de Weltall geschéckt soll ginn.

D'Ekipp vun der nächster ISS-Missioun géif deemno aus zwee US-Amerikaner, dem Josh Cassada an dem Nicole Mann vun der Nasa, dem Japaner Koichi Wakata vun der japanescher Weltraumorganisatioun Jaxa an enger Russin, dem Anna Kikina vun der Weltallorganisatioun Roskosmos, bestoen. Si wäerten Enn September mat enger Rakéit vu SpaceX an den All geschoss ginn.

Dëst wäert dann och héchstwarscheinlech fir d'lescht sinn, datt eng Russin fir d'ISS an de Weltall geet. Roskosmos hat nämlech ugekënnegt, sech am Joer 2024 vum ISS-Programm ze distanzéieren an en eegene Projet fir eng Weltraumstatioun lancéieren ze wëllen.