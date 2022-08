Doriwwer eraus géif een d'Gespréicher zu anere wichtege Sujeten, wéi beispillsweis der Defense an der Arméi, och fir eng länger Zäitchen aussetzen.

Als Grond, fir d'Zesummenaarbecht z'ënnerbriechen, gëtt Peking déi rezent Visitt vun der Presidentin vum US-Representantenhaus, dem Nancy Pelosi, an Taiwan un. Och de Lëtzebuerger Ausseminister, de Jean Asselborn, hat gehofft, datt et net zur Rees vum Pelosi komme géing. Elo géif China op déi angeeblech Provokatioun vun den Amerikaner reagéieren. Doriwwer eraus géif een elo a China ophalen, der USA beim Ophuele vun illegale Flüchtlingen ënnert d'Äerm ze gräifen. Weider géif een d'Kooperatioun am internationale Kampf géint Verbriecher an den Drogenhandel op Äis leeën.

Um zweeten Dag vun de chineesesche Manöveren hunn den taiwaneschen Autoritéiten no 68 chineesesch Kampfjetten an 13 Krichsschëffer déi inoffiziell Grenz am Mier tëscht China an dem Taiwan iwwerschratt. Dëst géif d'kommunistesch Arméi maachen, fir ze provozéieren, heescht et weider aus Taipeh.

Peking huet e Freideg ugekënnegt, Sanktioune géint d'Pelosi an hiren enkste Familljekrees ze verhänken. Et bleift ofzewaarden, wat de chineesesche President Xi Jinping nach wëlles huet.