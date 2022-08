Am Gazasträif ass et zu der schwéierster Gewalteskalatioun tëscht Israel an de Palestinenser zanter méi wéi engem Joer komm.

Aus der Gazasträif si vu militante Palestinenser sëllege Rakéiten op Israel lancéiert ginn. A méi Stied bis un de südleche Bord vun der Küstestad Tel Aviv waren an der Nuecht op e Samschdeg Sireenen ze héieren. Israelesche Medien no waren d'Rakéiten net a Gebaier ageschloen, mä baussent den Uertschaften oder se ware vum Ofwiersystem Iron Dome ofgefaange ginn. An der Stad Tel Aviv sinn awer ëffentlech Loftschutzräim opgemaach ginn. De militäresche Fligel vun der Palestinenserorganisatioun Islameschen Dschihad hat am spéiden Owend annoncéiert méi ewéi 100 Rakéiten op israelesch Stied ze lancéieren, als Revanche fir de Mord un hirem Leader al-Dschabari. Israelesch Truppen haten hien no Menacë vun der Organisatioun ëmbruecht. Wéi d'Palestinenser mellen, wiere bei den Attacke vun Israel an der Gazasträif op d'mannst 10 Persounen ëm d'Liewe komm, och Zivilisten, dorënner och e Kand vu 5 Joer. Eng 75 Mënsche goufe blesséiert. Den israeleschen Regierungschef Jair Lapid schwätzt vun enger präziser Anti-Terror-Aktioun an déi israelesch Truppen hunn och annoncéiert, dass si 19 Membere vun enger islamistescher Gruppéierung festgeholl hunn. Et géifen och weider Loftattacken an der Gazasträif geflu ginn. Ägypten huet iwwerdeems offréiert tëscht béide Konfliktparteien ze schlichten.