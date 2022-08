Am japaneschen Hiroshima gouf un de Lancement vun der Atombomm am Joer 1945 geduecht.

Den UNO-Generalsekretär vun der UNO António Guterres huet bei der Zeremonie fir de 77. Joresdag vun Hiroshima betount, d'Gefor duerch Atomwaffen géif weider bestoen. D'Mënschheet géif mat enger "geluedener Waff spillen", esou de Guterres a Japan. Krise mat schwéieren nuklearen Ënnertéin géife sech séier ausbreeden - den Noen Osten, d'koreanesch Hallefinsel, déi russesch Invasioun an der Ukrain. De 6. August 1945 haten d'USA eng Atombomm op Hiroshima geheit. Zéngdausende Persounen an der Stad ware bannent engem Brochdeel vun enger Sekonn dout gemaach ginn, esou den UNO-Generalsekretär. Doraus hätt ee senger Meenung no u sech misste léieren.

Zu Hiroshima gouf et ronn 140.000 Doudesaffer. Doran agerechent sinn d'Mënschen, déi un de spéide Suitten vun der radioaktiver Stralung gestuerwe sinn.

Dräi Deeg no Hiroshima war eng zweet Atombomm zu Nagasaki ageschloen. Hei waren 74.000 Persoune gestuerwen.

Et war déi éischten a bis ewell eenzege Kéier, dass an engem Krich Atomwaffen agesat goufen.