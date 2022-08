D'Militär vun Taiwan geet dovun aus, dass China eng Attack op d'Insel, déi onofhängeg demokratesch geréiert gëtt, simuléiert.

Et wiere méi chineesesch Fligeren a Schëffer observéiert ginn, déi an den taiwanesche Gewässer geprouft hätten. Dat mellt de Verdeedegungsministère vun Taiwan. Nordkorea verurteelt iwwerdeems d'Visitt vun der Presidentin vum US-amerikanesche Representantenhaus Nancy Pelosi an der entmilitariséierter Zon tëscht den zwee Koreaen.

Fir Nordkorea zerstéiert d'Chamberpresidentin de Fridden an déi international Stabilitéit.

D'Nancy Pelosi hat bei hirer Asien-Rees och Stopp a Südkorea gemaach a si war d'Sécherheetszon tëscht Nord- a Südkorea kucken: déi eenzeg Plaz laanscht déi 250 Kilometer laang Ligne de démarcation, op der nordkoreanesch Zaldoten an Truppen vun de Vereenten Natioune sech op e puer Meter géintiwwer stinn.