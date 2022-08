Am Death Valley a Kalifornien, der dréchenster Plaz a ganz USA, komme ronn dausend Mënsche wéinst Iwwerschwemmungen net méi fort.

Wéi d'Nationalparkverwaltung matgedeelt huet, gouf et no den ongewéinlech heftege Schliet e Freideg zwar keng Blesséierter, ma Dosenden Autoe koumen net méi aus de Bullismassen eraus. Sämtlech Stroosse an an aus dem Nationalpark si blockéiert.

Ronn 500 Visiteure souwéi 500 Mataarbechter komme bis op Weideres net méi vum Nationalpark an der Mojave-Wüst westlech vun der Casino-Metropol Las Vegas fort. D'Stroosse géifen och esou laang gespaart bleiwen, bis ee sech en Iwwerbléck vum Ausmooss vun de Schiet hätt kënne maachen.

D'Waassermassen hu Rëss an de Stroossen hannerlooss an hu ganz Containere mat Knascht a geparkte Ween geschleidert. Vill Gefierer goufen anenee gedréckt, Büroen an Hoteller stinn ënner Waasser.

Am Gebitt Furnace Creek sinn e Freideg 3,7 Zentimeter Reen erofkomm. En neien Dagesrekord. Déi duerchschnëttlech Reenquantitéit am Death Valley läit bei 5 Zentimeter d'Joer. De Risk vun esou Schliet geet de Warnunge vun UN-Klimaexperten no duerch de Klimawandel nach an d'Luucht.