A Kroatien sinn op d'mannst 12 Pilger aus Polen ëm d'Liewe komm, wéi hire Bus accidentéiert ass.

D'Gefier ass vun der Strooss ofkomm an an e Gruef niewent der Autobunn gefall. 11 Persounen waren op der Plaz dout, eng weider ass am Spidol gestuerwen. Dosenden aner Mënsche goufe blesséiert. Nach ass d'Ursaach vum Accident net gekläert, mä d'Autoritéite ginn dovunner aus, datt de Chauffer vum Bus entschlof ass.