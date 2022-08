Indiana ass den éischten US-Bundesstaat, deen eng ëmfaassend Aschränkung vum Zougang zu Ofdreiwungen decidéiert huet.

De republikanesche Gouverneur Eric Holcomb huet e Freideg Lokalzäit dat vu béide Parlamentskammere vum Staat am Mëttlere Weste vun den USA decidéiert Gesetz ënnerschriwwen. Eng Porte-parole am Wäissen Haus, d'Karine Jean-Pierre, huet et als "fatale Schratt" bezeechent, déi eng Suitte vun der "extremer Decisioun" vum Ieweschte Geriichtshaff wier.

Soubal d'Gesetz de 15. September a Kraaft ass, sinn Ofdreiwungen am ronn 6,7-Milliounen-Awunner-Staat nëmmen nach no Vergewaltegungen, Inzest, enger déidlecher Feelbildung vu Fötus, bei Doudesgefor oder dem Risiko vu schroe gesondheetleche Problemer fir déi schwanger Fra méiglech.

Virun Indiana haten e puer US-Bundesstaaten an Erwaardung vum Urteel vum Ieweschte Geriichtshaff déi sougenannten Trigger-Gesetzer iwwer e Verbuet vun Ofdreiwungen decidéiert, déi nom Urteel direkt a Kraaft getruede sinn. Am US-Bundesstaat huet esou ee Gesetz awer gefeelt, de Staat hat bis dato en vergläichsweis liberaalt Ofdreiwungsgesetz. Schwangerschaftsofbréch ware bis déi 22. Woch erlaabt.

D''Karine Jean-Pierre, Spriecherin vum US-President Joe Biden, huet den US-Kongress an enger Matdeelung opgeruff, "direkt" e Gesetz op de Wee ze bréngen, dat de Fraen déi gëllent Rechter nees zeréckgëtt.

De Supreme Court hat de 24. Juni d'Grondsazurteel "Roe v. Wade" aus dem Joer 1973 opgehuewen, dat e landeswäit Grondrecht op Ofdreiwungen verankert hat. D'Decisioun hat e politescht Äerdbiewen ausgeléist a gëllt als historesch Zäsur. Well et kee Bundesgesetz zu Ofdreiwunge gëtt, kënne Bundesstaaten zanterhier Schwangerschaftsofbréch bedéngt oder komplett verbidden.