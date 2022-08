E Mann vun 22 Joer ass zu Wadkassen am Landkrees Saarlouis vun der däitscher Police aus dem Auto vu senger Ex-Frëndin gezunn a gefesselt ginn.

De Mann soll seng fréier 18 Joer jonk Partnerin géint hire Wëllen am Won festgehalen hunn, wéi d'Police e Sonndeg erkläert. Hien hätt de Polizisten net gefollegt, deemno hunn d'Beamten hie mat Gewalt aus dem Auto geholl. Ee Polizist gouf dobäi liicht blesséiert.

De jonke Mann koum um Policebüro an eng Zell an duerno an de Prisong. Géint hie gouf et e Mandat d'arrêt.